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Пушки вместо масла: Запад милитаризируется под русофобскую истерию

Пушки вместо масла: Запад милитаризируется под русофобскую истерию

Цены повышаются, жизнь дорожает, а расходы увеличиваются по классической для Третьего рейха схеме Резонёрствующих русофобов на Западе становится тем больше, чем яснее просматривается крах киевского режима.

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