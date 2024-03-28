Цены повышаются, жизнь дорожает, а расходы увеличиваются по классической для Третьего рейха схеме Резонёрствующих русофобов на Западе становится тем больше, чем яснее просматривается крах киевского режима.
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