Полицейские в Хакасии принимают участие в акции «Помоги пойти учиться»

Сотрудники УМВД России по г. Абакану приняли участие в ежегодной акции «Помоги пойти учиться»: для 39 детей из многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей были приобретены необходимые школьные принадлежности.
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