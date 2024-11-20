НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 721 подписчик

Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки»

Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки»

Американское диппредставительство в Киеве располагает информацией о готовящейся на 20 ноября массированной воздушной атаке на Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх