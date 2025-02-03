Россиян предупредили о проблемах при покупке новых смартфонов Samsung на маркетплейсах

Покупатели новых смартфонов Samsung на маркетплейсах и сером рынке могут столкнуться с проблемами. Об этом рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына в беседе с РИА Новости.
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