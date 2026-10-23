На двух участках трассы «Ялта — Севастополь» вода вышла на проезжую часть.Вода вышла на дорогу на участках автодорог «Ялта — Севастополь» (км 14+500 — км 15+600) и «Ялта — Севастополь — Мисхор» (км 0+300 — км 1+500), сообщили в Крымавтодоре.