На двух участках трассы «Ялта — Севастополь» вода вышла на проезжую часть.Вода вышла на дорогу на участках автодорог «Ялта — Севастополь» (км 14+500 — км 15+600) и «Ялта — Севастополь — Мисхор» (км 0+300 — км 1+500), сообщили в Крымавтодоре.
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