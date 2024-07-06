Экипажи Су-25 поразили неуправляемыми ракетами опорный пункт и солдат ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Восток".
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