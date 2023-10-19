«У меня есть любимые дети», — Прилучный ответил Муцениеце после отказа платить алименты

Как по-разному могут видеть одну и ту же ситуацию люди… Пока Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного, сетует на то, что ее экс-избранник не очень хорошо ухаживает за детьми в моменты, когда они приезжают к нему в гости, а также отказывается платить алименты собственными наследникам, сам Паша говорит о безмятежном счастье.