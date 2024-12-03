В школах Ялты ветераны СВО проводят уроки мужества

Встречи по патриотическому воспитанию молодёжи прошли в школах Васильевки и Краснокаменки. Фото: администрация Ялты«Акцию организовали волонтёры Боевого братства «Ялта-Юг» совместно с общественной организацией «Русская община» и ялтинским отделением Всероссийского «Союза ветеранов СВО» в Крыму.
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