Избирком Владимирской области объявил, что на выборах губернатора победил Авдеев

На выборах главы Владимирской области победил временно исполняющий губернатора Александр Авдеев. После обработки 100% бюллетеней стало известно, что за него проголосовало 83,68% избирателей, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
На выборах главы Владимирской области победил временно исполняющий губернатора Александр Авдеев. После обработки 100% бюллетеней стало известно, что за него проголосовало 83,68% избирателей, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
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