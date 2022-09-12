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Избирком Владимирской области объявил, что на выборах губернатора победил Авдеев

Избирком Владимирской области объявил, что на выборах губернатора победил Авдеев

На выборах главы Владимирской области победил временно исполняющий губернатора Александр Авдеев. После обработки 100% бюллетеней стало известно, что за него проголосовало 83,68% избирателей, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.

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