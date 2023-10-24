Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 704 подписчика

Русские асы пронеслись мимо глаз НАТО и "вынесли" половину авиаполка. Секретная разработка РФ уже в действии

Русские асы пронеслись мимо глаз НАТО и "вынесли" половину авиаполка. Секретная разработка РФ уже в действии

Ракета Storm Shadow больше британская, чем французская, о чем говорит даже само название. Поэтому на британцев же и возложена ответственность приглядывать, как недруги этими ракетами пользуются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
чвсатпкьл
Во сне увидишь. Их нельзя увидеть они уничтожены. 😅🤣😂
Ответить
2 д.
ч
чвсатпкьл
(А целеуказание получает от наземных и воздушных пунктов наведения, которые расположены достаточно далеко от поля боя) Гы-гы-гы деб..., а как прицеливание на цель идёт с самолёта и поподробнее или там только кнопки нажимают, а остальное на кого Бог пошлёт. А ещё хотелось бы знать (Зачем новейшему Су-57 шесть радаров?  А-50 может передать координаты противника своим истребителям гораздо раньше наземной радиолокационной станции до 600 км. Он также подсвечивает и одновременно определяет эту цель, а также может вести одновременно до 150 целей. А бортовая РЛС истребителей ведет ракеты к цели и одновременно продолжает сканировать небо в поисках угроз от атак. Не смешил бы ты людей. 😅🤣😂
Ответить
2 д.
Игорь Круглий
Много  знать  хочешь.  Это  для спокойно  сна  негативно сказывается.  6 пидаров?  А каким  радаром  он заднюю  полусферу  и не только  контролировать  будет?  Или зеркало  заднего вида  оставить  надо?  И легче  , а об  цене  и говорить  не стоит?  Или я не по  адресу?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх