Ракета Storm Shadow больше британская, чем французская, о чем говорит даже само название. Поэтому на британцев же и возложена ответственность приглядывать, как недруги этими ракетами пользуются.
Русские асы пронеслись мимо глаз НАТО и "вынесли" половину авиаполка. Секретная разработка РФ уже в действии
Комментарии
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чвсатпкьл
Во сне увидишь. Их нельзя увидеть они уничтожены. 😅🤣😂
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2 д.
ч
чвсатпкьл
(А целеуказание получает от наземных и воздушных пунктов наведения, которые расположены достаточно далеко от поля боя) Гы-гы-гы деб..., а как прицеливание на цель идёт с самолёта и поподробнее или там только кнопки нажимают, а остальное на кого Бог пошлёт. А ещё хотелось бы знать (Зачем новейшему Су-57 шесть радаров? А-50 может передать координаты противника своим истребителям гораздо раньше наземной радиолокационной станции до 600 км. Он также подсвечивает и одновременно определяет эту цель, а также может вести одновременно до 150 целей. А бортовая РЛС истребителей ведет ракеты к цели и одновременно продолжает сканировать небо в поисках угроз от атак. Не смешил бы ты людей. 😅🤣😂
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2 д.
Игорь Круглий
Много знать хочешь. Это для спокойно сна негативно сказывается. 6 пидаров? А каким радаром он заднюю полусферу и не только контролировать будет? Или зеркало заднего вида оставить надо? И легче , а об цене и говорить не стоит? Или я не по адресу?
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1 д.
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