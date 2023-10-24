Русские асы пронеслись мимо глаз НАТО и "вынесли" половину авиаполка. Секретная разработка РФ уже в действии

ч

чвсатпкьл

(А целеуказание получает от наземных и воздушных пунктов наведения, которые расположены достаточно далеко от поля боя) Гы-гы-гы деб..., а как прицеливание на цель идёт с самолёта и поподробнее или там только кнопки нажимают, а остальное на кого Бог пошлёт. А ещё хотелось бы знать (Зачем новейшему Су-57 шесть радаров? А-50 может передать координаты противника своим истребителям гораздо раньше наземной радиолокационной станции до 600 км. Он также подсвечивает и одновременно определяет эту цель, а также может вести одновременно до 150 целей. А бортовая РЛС истребителей ведет ракеты к цели и одновременно продолжает сканировать небо в поисках угроз от атак. Не смешил бы ты людей. 😅🤣😂