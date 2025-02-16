18-летний Сурин о треш-токе: «Недавно рискнул и сказал Лайпсику: You’re so bad. Он ухмыльнулся и поехал дальше. Это хорошо работает после твоих голов, сначала нужно отличиться»

В текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ нападающий набрал 5+2 очков в 30 матчах за «Локомотив». – Сергей Мурашов учил вас треш-току с вратарями? – Бывало, что я ему что-то кричал на тренировках после своих голов, но Серега вообще не обращал внимания.