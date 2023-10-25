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В Перми избранный в Гордуму бывший полицейский вступил в «Единую Россию»

В Перми избранный в Гордуму бывший полицейский вступил в «Единую Россию»

Инициатива была одобрена Городской думой.Бывший полковник полиции Антон Мелюхин, которого избрали на сентябрьских выборах в Пермскую городскую думу по округу №5, принял решение присоединиться ко фракции «Единая Россия».

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