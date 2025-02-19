Global Look Press/Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency Встреча российской и американской делегаций в Саудовской Аравии вызвала истерику у президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае прошлого года.
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