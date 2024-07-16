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Петербургский дневник

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Чемпион мира Терещенко ответил, сможет ли Кузнецов выиграть Кубок Гагарина вместе со СКА

Чемпион мира Терещенко ответил, сможет ли Кузнецов выиграть Кубок Гагарина вместе со СКА

СМИ пишут, что игрок вскоре вернется из НХЛ Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко дал интервью «Советскому спорту», в котором оценил шансы петербургского СКА выиграть Кубок Гагарина после перехода форварда Евгения Кузнецова.

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