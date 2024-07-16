Чемпион мира Терещенко ответил, сможет ли Кузнецов выиграть Кубок Гагарина вместе со СКА

СМИ пишут, что игрок вскоре вернется из НХЛ Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко дал интервью «Советскому спорту», в котором оценил шансы петербургского СКА выиграть Кубок Гагарина после перехода форварда Евгения Кузнецова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии