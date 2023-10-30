GigaChat API стал доступен пользователям для создания некоммерческих проектов без дополнит

Пользователи всего в несколько кликов получат доступ без дополнительной оплаты к GigaChat API (18+) для некоммерческих задач, связанных с генерацией, обобщением и анализом тестовых данных, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу компании.