Военный пенсионер из Новосибирска выиграл в лотерею и уехал в Анапу

Жена победителя уверена, что выиграть приз помогла "счастливая рука" её мужа.Ветеран боевых действий Евгений Горшков из Новосибирска, выигравший в мае 2022 года крупную сумму в лотерею, вместе с супругой Людмилой покинули Сибирь и переехали в Анапу.