Кому нужен красный штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении

Кому нужен красный штамп о гражданстве в свидетельстве о рожденииУправление по вопросам миграции поясняет, что всем подряд детям подтверждать наличие гражданства Российской Федерации такой специальной отметкой в свидетельстве о рождении не требуется!По закону о гражданстве, если оба родителя - граждане РФ, то дети тоже признаются по рождению гражданами России.