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Царьград

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"Это какой-то оксюморон": С геркулеса "Монастырский" удалили православный крест. Калужский бизнес устроил крестопад

"Это какой-то оксюморон": С геркулеса "Монастырский" удалили православный крест. Калужский бизнес устроил крестопад

Крестопад шагает по России! На этот раз "акцию" по удалению православного символа устроил калужский бизнес.

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