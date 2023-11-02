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Парламентская газета

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Российским компаниям добавят преференций при госзакупках

Российским компаниям добавят преференций при госзакупках

Действующий принцип «третий лишний» запрещает зарубежной компании участвовать в торгах при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции (это правило действует в отношении отдельных видов товаров, определяемых Правительством).

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