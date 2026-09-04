Чем заняться дома: выгорание по-рыцарски, «Мэйдэй» и Тори Эймос

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» На домашних экранах «Мэйдэй» Apple TV В разгар холодной войны самоуверенный пилот ВМС США Трой Келли (Райан Рейнольдс) терпит крушение во время секретной миссии и оказывается на территории СССР.