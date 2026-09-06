Уморительные питомцы: от смеха до умиления

Уморительные питомцы знают толк в веселье. Пёс, который буквально покатывается со смеху, и кот, что с важным видом одобряет происходящее — вот лишь малая часть того, что ждёт в этой подборке.
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