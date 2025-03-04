Ряды «Партии пенсионеров» пополнились двумя известными политиками

В Новосибирске «Партия пенсионеров» в преддверии осенних выборов укрепилась двумя знаменитыми кандидатами, которые ранее работали депутатами: к политическому объединению примкнули Олег Сметанин и Олег Шестаков.
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