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В Амурской области сгорел единственный мост, соединявший поселок с городом

В Амурской области сгорел единственный мост, соединявший поселок с городом

Прокуратура Амурской области В Зейском районе Амурской области сгорел единственный мост между городом Зея и поселком Поляковский, в результате чего транспортное сообщение до населенного пункта отсутствует.

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