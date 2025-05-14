В Амурской области сгорел единственный мост, соединявший поселок с городом

Прокуратура Амурской области В Зейском районе Амурской области сгорел единственный мост между городом Зея и поселком Поляковский, в результате чего транспортное сообщение до населенного пункта отсутствует.
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