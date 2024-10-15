Курганец из мести пытался сжечь соседский дачный дом и все постройки

Поздним вечером 12 октября в тишине курганского садового товарищества разразилась трагедия. Сообщение о пожаре, охватившем жилой дом и хозяйственные постройки, поступило в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Кургану.
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