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Курганец из мести пытался сжечь соседский дачный дом и все постройки

Курганец из мести пытался сжечь соседский дачный дом и все постройки

Поздним вечером 12 октября в тишине курганского садового товарищества разразилась трагедия. Сообщение о пожаре, охватившем жилой дом и хозяйственные постройки, поступило в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Кургану.

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