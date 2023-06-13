Русская весна

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САУ «Мста-С» останавливают наступление врага под Ореховом (ВИДЕО)

САУ «Мста-С» останавливают наступление врага под Ореховом (ВИДЕО)

САУ «Мста-С» Армии России останавливают наступление врага под Ореховом. На этом участке Запорожского фронта вторую неделю продолжаются ожесточенные бои.

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