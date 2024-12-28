Студентка из Ростокина победила во всероссийском конкурсе «Проводники смыслов»

Студентка первого курса магистратуры «Отечественная история» МГПУ Анастасия Сотникова стала победителем второго сезона Всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов» в номинации «Культурно-познавательная экскурсия».
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