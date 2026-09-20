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В израильской полиции почтили память павших бойцов: в СААР внесли два свитка Торы

В израильской полиции почтили память павших бойцов: в СААР внесли два свитка Торы

В подразделении СААР Южного округа полиции Израиля состоялась трогательная церемония: в синагогу части были внесены два новых свитка Торы, написанных в память о пяти бойцах, погибших при исполнении … .

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