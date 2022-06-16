Сергачев набрал 28-е очко в Кубке Стэнли за карьеру, догнав Фетисова и Ковальчука

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил шайбу в матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).
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