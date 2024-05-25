Соединенные Штаты продолжают выжигать перспективы отношений с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал посол Москвы Анатолий Антонов, прокомментировавший анонс нового пакета американской военной помощи для Украины.
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