Ещё одна российская прозападная НКО объявила о самороспуске

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекПолитикаЕщё одна российская прозападная НКО объявила о самороспуске Заявление о самороспуске опубликовала ещё одна российская НКО, плотно сотрудничавшая с Западом.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВДВячеслав ДолининНеужели Кремль настолько слаб, что испугался маленькой правозащитной организации? Как-то не солидно стрелять из пушки по воробьям.ННаталияРано радоваться.Подозреваю, что все эти многочисленные подконтрольные Западу организации никуда не уйдут, а возродятся как птица Феникс, но под новыми названиями. Запад так просто не сдается, тем более, что считает себя намного хитрее нас и многоопытнее в интригах .Комментировать
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