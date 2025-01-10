👨👩👧👦 Размер маткапитала проиндексирован Выплата составит 676 тысяч рублей на первенца и 894 тысячи рублей на второго и последующих детей.
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👨👩👧👦 Размер маткапитала проиндексирован Выплата составит 676 тысяч рублей на первенца и 894 тысячи рублей на второго и последующих детей.