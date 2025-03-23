КНР сокращает закупки нефти в России, чтобы не попасть под санкции США

А

Александр

Китайцы не на облаке живут. Трезво реагируют когда подгорает. Это у нас что в лоб, что по лбу. Одна миграционная политика чего стоит. «Герани» сбили. А нам стратегическую авиацию добивают. Хохлы свои беспилотники уже в России собирают из завезенных комплектующих. Вонь от гнилой башки прет из каждого административного угла. И никак не устанем «дружить» с теми, кто нагло плюет в лицо. Улыбнулись, утерлись, и за старое. Трамп маневрирует на заложенных основах. А мы с кочки на кочку где ни краев, ни ориентиров не видно. Одно радует - лихо!