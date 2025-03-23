НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    А кто их заставлял отказаться от наших энергоносителей? Вот теперь пусть и покупают нефть с Аляски, а газ из Калифорнии.S&P Global: южнок...
  • Игорь
    Ну в две лохани парням в шлепках попасть будет проще чем в одну. Чем гуще суп тем больше шанс зацепить кусок мясаВашингтон посылае...
  • Лидия Санникова
    Не удивимся...Соврал, по крайне...

КНР сокращает закупки нефти в России, чтобы не попасть под санкции США

КНР сокращает закупки нефти в России, чтобы не попасть под санкции США

Крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (сокращенно Shanghai Petrochemical, является «дочкой» корпорации Sinopec Group), одна из главных покупателей сырой нефти в КНР, подтвердила намерения резко сократить импорт черного золота из России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Афонин Андрей
Китай совсем не друг России.  И БРИКС  - это не БРИКС , а так, дерьмо на палочке.
Ответить
18 час.
А
Александр
Китайцы не на облаке живут. Трезво реагируют когда подгорает. Это у нас что в лоб, что по лбу. Одна миграционная политика чего стоит. «Герани» сбили. А нам стратегическую авиацию добивают. Хохлы свои беспилотники уже в России собирают из завезенных комплектующих. Вонь от гнилой башки прет из каждого административного угла. И никак не устанем «дружить» с теми, кто нагло плюет в лицо. Улыбнулись, утерлись, и за старое. Трамп маневрирует на заложенных основах. А мы с кочки на кочку где ни краев, ни ориентиров не видно. Одно радует - лихо!
Ответить
18 час.
наверх