Крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (сокращенно Shanghai Petrochemical, является «дочкой» корпорации Sinopec Group), одна из главных покупателей сырой нефти в КНР, подтвердила намерения резко сократить импорт черного золота из России.
КНР сокращает закупки нефти в России, чтобы не попасть под санкции США
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Китай совсем не друг России. И БРИКС - это не БРИКС , а так, дерьмо на палочке.
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А
Александр
Китайцы не на облаке живут. Трезво реагируют когда подгорает. Это у нас что в лоб, что по лбу. Одна миграционная политика чего стоит. «Герани» сбили. А нам стратегическую авиацию добивают. Хохлы свои беспилотники уже в России собирают из завезенных комплектующих. Вонь от гнилой башки прет из каждого административного угла. И никак не устанем «дружить» с теми, кто нагло плюет в лицо. Улыбнулись, утерлись, и за старое. Трамп маневрирует на заложенных основах. А мы с кочки на кочку где ни краев, ни ориентиров не видно. Одно радует - лихо!
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18 час.
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