🤔Из-за топливного кризиса ЦБ может перестать снижать ставку. Большинство опрошенных экспертов ждут, что ЦБ в июле сохранит ставку на уровне 14,25%, отмечает РБК.
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🤔Из-за топливного кризиса ЦБ может перестать снижать ставку. Большинство опрошенных экспертов ждут, что ЦБ в июле сохранит ставку на уровне 14,25%, отмечает РБК.
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