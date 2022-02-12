Древние каменные сосуды запредельного уровня обработки и неудачный эксперимент

Фото: Египетский национальный музей. В Египте, в одних и тех же погребениях, наряду с каменными изделиями, что называется: «кривыми и косыми», найдены изделия высочайшего уровня обработки — безупречного качества, напоминающем токарный почерк.
Фото: Египетский национальный музей. В Египте, в одних и тех же погребениях, наряду с каменными изделиями, что называется: «кривыми и косыми», найдены изделия высочайшего уровня обработки — безупречного качества, напоминающем токарный почерк.
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