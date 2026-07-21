Как подготовиться к первой консультации у психолога

Первый визит к психологу может вызывать волнение - ведь говорить о личном всегда непросто. Вероника Синицына, специалист Московской службы психологической помощи населению столичного Департамента труда и соцзащиты, рассказала, как спокойно подготовиться к консультации, с каких слов можно начать разговор и на какие моменты обратить внимание, чтобы чувствовать себя увереннее.