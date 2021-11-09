Я не против, чтобы у мужа была любовница

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяЯ не против, чтобы у мужа была любовница Семейная жизнь начиналась очень красиво. Муж часто приходил домой с цветами, я ждала его с вкусным ужином.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваГениальная женщина! Умная,находчивая,оптимистичная. Так легко все проблемы с мужем развести и жить своей жизнью. Перефразировав известную фразу: если не можешь справиться с ситуацией, то возглавь ее ))))НРНиколай РомановВ этом мире, что то по другому. Раскройте глаза. 90% мужчин, имеют любовниц. Я не удивлюсь, что такой же %, имеет и слабый пол.Вера ФедороваТо есть, Вы считаете это нормальным?Элина МорозоваА никто и не сомневается. Вот только зачем держать жену при таком раскладе, если она не хочет жить с изменником? Разведись и гуляй дальше...НРНиколай РомановВ этом мире, что то по другому. Раскройте глаза. 90% мужчин, имеют любовниц. Я не удивлюсь, что такой же %, имеет и слабый пол.Вера ФедороваНу а что...вполне приемлемый вариант. По крайней мере, и у неё при таком раскладе останется достаточно времени на...скажем, личную жизнь 😊.Элина МорозоваДа даже хотя бы отдых после работы, а не вошканье по хозяйству и обслуживанию мужа-изменщика.. Когда то была у меня знакомая,муж которой часто стал "ездить в командировки". Каждый раз на 2-3 дня. А она как "правильная жена" всегда собирала его в дорогу. Варила курочку, яички,готовила бутерброды...Да еще и рубашечку сменную наглаживала, носочки чистенькие на смену... А он у любовницы "загорал", в соседнем районе. Не помню уже как она его вычислила, но развелась в результате. Переживала сильно, но потом за классного мужика замуж вышла.Вера ФедороваМожно только порадоваться за Вашу знакомую. А "командировочному" пусть теперь другие курочку варят 👌.Элина МорозоваМаксим ШишкинЗабавная...))А2Александр 24"....предложила развестись, но муж отказался, сказал, что если я уйду, то ребенка у меня заберет." Это каким образом заберёт? Похоже,и жену такая жизнь устраивает из-за полного изначального отсутствия любви в семье. Жить есть где,деньги муж в "семью" приносит,обязанностей стало меньше - ну и чего не жить?Элина МорозоваДеньги она сама зарабатывает. А муж свои деньги любовнице несет..Элина МорозоваДеньги она сама зарабатывает. А муж свои деньги любовнице несет..А2Александр 24"...не будет грузить его проблемами и вопросами о деньгах. " У него какая-никакая,а всё-таки семья,поэтому деньги-то он приносил,только мало,наверное. Хотя,на уборщицу, походы в салоны,встречи с подругами жёнушке всё-таки хватало?Элина МорозоваУ нее на это времени не хватало, а теперь хватает и денег своих хватает. А он свои деньги любовнице нем, а она его на свои кормила)))) А вы его оправдываете о и одобряете?))))А2Александр 24Конечно я его не особо оправдываю,но сколько же муж проедал её денег,что теперь у неё на всё стало хватать? И свободного времени стало море - ну,не жизнь ,а малина. Чувствуется всё-таки в этой жёнушке какой-то изъян. Темнит чего-то. И зачем только вы,бабоньки, замуж выходите?Annet free👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼АМАлиса МайскаяГосподи... сколько в мире инфантильных, незрелых баб(((Комментировать
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