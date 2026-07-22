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Рязанские новости

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В Рязани утверждён закон о выплатах за повреждённые жилые помещения от БПЛА

В Рязани утверждён закон о выплатах за повреждённые жилые помещения от БПЛА

Размер выплаты для собственников повреждённых квартир зависит от площади и количества комнат.22 июля губернатор Павел Малков подписал закон, принятый Рязанской областной Думой 15 июля, который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки граждан, чьи жилые помещения были повреждены в результате воздействия средств воздушного нападения 15 мая 2026 года на территории города Рязани и признаны непригодными для проживания.

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