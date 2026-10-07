Астрахань подготовилась к холодам

Пока лишь по линии культуры и образования. По информации губернатора в соцсетях, на сегодня в Астрахани на 100% готовы к отоплению все муниципальные учреждения культуры и образования.
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