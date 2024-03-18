Как правильно избавить контакты от негативных последствий, если вытекла батарейка

В потекшей батарейке приятного нет ничего. Особенно, если были залиты контакты устройства. Случается это в большинстве подобных случаев, а потому следует знать и помнить, что нужно сделать в подобной ситуации.
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