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Как правильно избавить контакты от негативных последствий, если вытекла батарейка

Как правильно избавить контакты от негативных последствий, если вытекла батарейка

В потекшей батарейке приятного нет ничего. Особенно, если были залиты контакты устройства. Случается это в большинстве подобных случаев, а потому следует знать и помнить, что нужно сделать в подобной ситуации.

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