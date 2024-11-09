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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Требуется обновление». Как развивается спорт в крымских селах?

«Требуется обновление». Как развивается спорт в крымских селах?

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, по поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова, в ходе рабочей поездки в Черноморский и Раздольненский районы посетил ряд объектов культуры и спорта в селах Ленское, Кировское, Кузнецкое и Водопойное, а также в селах Славное, Серебрянка и Зимино.

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