«Требуется обновление». Как развивается спорт в крымских селах?

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, по поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова, в ходе рабочей поездки в Черноморский и Раздольненский районы посетил ряд объектов культуры и спорта в селах Ленское, Кировское, Кузнецкое и Водопойное, а также в селах Славное, Серебрянка и Зимино.