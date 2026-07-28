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Наш потерянный мир

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Бригады «Азова»* прикрывались бойцами теробороны в ДНР

Бригады «Азова»* прикрывались бойцами теробороны в ДНР

Подразделения Нацгвардии Украины, в том числе формирования «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в России), во время боев за Белицкое в ДНР прикрывались бойцами теробороны и других подразделений ВСУ, направляя их на первую линию обороны.

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