Бригады «Азова»* прикрывались бойцами теробороны в ДНР

Подразделения Нацгвардии Украины, в том числе формирования «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в России), во время боев за Белицкое в ДНР прикрывались бойцами теробороны и других подразделений ВСУ, направляя их на первую линию обороны.
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