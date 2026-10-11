Пьяного дальнобойщика задержали в Приангарье

Накануне в полицию Тулунского района поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в поселке Шерагул, через который проходит федеральная трасса, большегруз пересек сплошную линию разметки, объехал колонну других авто и встал на встречке перед закрытым шлагбаумом.
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