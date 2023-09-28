Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли западные пулеметы — 582-й день СВО

Наступивший 582-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что сдавшиеся накануне в плен на направлении Сватово — Кременная трое украинских военнослужащих помимо боеприпасов принесли с собой три иностранных пулемета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии