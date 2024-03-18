12,9 млн тонн нефти ушло из портов Финского залива с начала года Несмотря на санкции и ограничения торговли с Европой, российские порты Финского залива продолжают работать.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
12,9 млн тонн нефти ушло из портов Финского залива с начала года Несмотря на санкции и ограничения торговли с Европой, российские порты Финского залива продолжают работать.
Свежие комментарии