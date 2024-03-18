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12,9 млн тонн нефти ушло из портов Финского залива с начала года

12,9 млн тонн нефти ушло из портов Финского залива с начала года Несмотря на санкции и ограничения торговли с Европой, российские порты Финского залива продолжают работать.

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