Трагедия «Крокус Сити Холла»: «хорасанские» террористы уже давно грозили РФ

Теракт в Крокус Сити Холле вызвал шок не только в России, но и по всему миру. На данный момент ответственность за него взяла только запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство”, или их “филиал” под названием “ИГ-Провинция Хорасан”.
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