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«Тогда мы идём к вам!»

«Тогда мы идём к вам!»

По решению миграционных проблем ничего не происходит… Прошло уже почти 3 месяца с момента теракта в «Крокус-сити».

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Комментарии
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Иван Петров
Ë в ро, читая такие новости ничего кроме матов и побуждения к не медленным действиям -:уничтожать по-тихому этих животных, этих тварей, мразей на нашей земле.
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18 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, кругом мастурбеки, ипут и режут все, что шевелится и никто им не может помешать.
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17 час.
МП
Михаил Пантюхин
Нужно &quot;благодарить&quot; Мишустина, Хуснуллина, Кравцова (этот 3,14дор крякнул вообще не одним гарниром не закроешь, что в Школах учили звериные языки, совсем о..уел), Затулина и других лобеббистов этой ржавой вонючей больной и преступной экспансии из ржавыхстанов!!! Они считают, что русских/россиян загнали в тупик законопослушания!!?? Мы там были всегда!!! Но вы нас выгоняет за пределы и за это вас &quot;благодарим!&quot;
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17 час.

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