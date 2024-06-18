«Тогда мы идём к вам!»

Ë в ро, читая такие новости ничего кроме матов и побуждения к не медленным действиям -:уничтожать по-тихому этих животных, этих тварей, мразей на нашей земле.

МП

Михаил Пантюхин

Нужно "благодарить" Мишустина, Хуснуллина, Кравцова (этот 3,14дор крякнул вообще не одним гарниром не закроешь, что в Школах учили звериные языки, совсем о..уел), Затулина и других лобеббистов этой ржавой вонючей больной и преступной экспансии из ржавыхстанов!!! Они считают, что русских/россиян загнали в тупик законопослушания!!?? Мы там были всегда!!! Но вы нас выгоняет за пределы и за это вас "благодарим!"