Израиль готов к переговорам о перемирии

В воскресенье Израиль дал сигнал о возможности возвращения палестинцев, перемещенных из северной части сектора Газа, в рамках переговоров о перемирии, что является очевидным ответом на ключевое требование ХАМАС.
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