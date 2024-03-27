В Великобритании собрались подвести законодательную базу под мемы про крип...

В Великобритании собрались подвести законодательную базу под мемы про криптовалютыУправление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании проследит за использованием мемов о криптовалютах и инвестициях в социальных сетях — финансовым компаниям и влиятельным медийным личностям придётся получать разрешение на рекламу с криптомемами.
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