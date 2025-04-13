Картина маслом: художники России рисуют столицу Поморья

Архангельск стал центром масштабного международного просветительского проекта «Великий Северный поход: Арктика как искусство», приуроченного к 500-летию первого упоминания идеи плавания через Северный Ледовитый океан.
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