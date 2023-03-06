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Хави: «Ориентир – «Барса» прошлого года, а не лучшая «Барса» в истории. Мы стали лучше во многом»

Хави: «Ориентир – «Барса» прошлого года, а не лучшая «Барса» в истории. Мы стали лучше во многом»

Хави после победы над «Валенсией» (1:0) высказался о требованиях к «Барселоне». «Барселона» – это самая сложная команда.

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